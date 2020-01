Formazione Napoli-Inter, Fabian Ruiz recupera, sarà lui il regista (Di lunedì 6 gennaio 2020) Con la partita di questa sera contro l’Inter comincia la nuova stagione del Napoli, o almeno è questo ciò che su cui conta Gattuso. Una sfida difficile contro la capolista in cui bisognerà metterci impegno, passione e ordine. Grande difficoltà in difesa dove il Napoli ha dovuto rinunciare a Koulibaly, Maksimovic e Ghoulam e scenderà in campo con gli uomini contati. Forfait in attacco per Dries Mertens che non solo non sarà della partita, ma è proprio volato a Bruxelles con un permesso speciale della società. Buone notizie invece dal centrocampo, come riporta la Gazzetta dello Sport, con il recupero di Fabian Ruiz che sarà sicuramente in campo. L'articolo Formazione Napoli-Inter, Fabian Ruiz recupera, sarà lui il regista ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

