Fognini-Isner, Atp Cup 2020: orario, tv, programma e streaming (Di lunedì 6 gennaio 2020) Ultima spiaggia in vista per l’Italia del tennis maschile, chiamata a sconfiggere domattina gli Stati Uniti per continuare a sperare nella qualificazione ai quarti di finale della prima edizione dell’ATP Cup. La selezione azzurra capitanata da Alberto Giraudo comincerà con Stefano Travaglia impegnato nel primo singolare contro Taylor Fritz, mentre a seguire andrà in scena il big match tra il nostro Fabio Fognini e John Isner. I numeri uno delle due squadre si sfideranno non prima delle ore 10.30 italiane alla RAC Arena di Perth, in Australia, per un incontro molto interessante che potrebbe risultare decisivo ai fini del risultato finale della serie. La partita tra Fognini e Isner sarà trasmessa in diretta tv su Super Tennis, mentre OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale del match con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche uno scambio del percorso ... Leggi la notizia su oasport

