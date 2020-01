Fleabag ai Golden Globes 2020 conferma il talento di Phoebe Waller-Bridge: “Vorrei ringraziare Obama” (video) (Di lunedì 6 gennaio 2020) Non c'erano dubbi sulla vittoria di Fleabag, che ai Golden Globes 2020 non solo conferma il talento di Phoebe Waller-Bridge, ma afferma di essere la miglior serie comedy dell'anno. Dopo aver fatto incetta di premi nella passata stagione televisiva, la serie di Amazon Prime conquista un altro importante riconoscimento.Fleabag batte così Barry (HBO), Il metodo Kominsky (Netflix), The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon) e The Politician (Netflix), mentre la Waller-Bridge vince come miglior attrice protagonista in una comedy su Christina Applegate (Dead to Me), Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel), Kirsten Dunst (On Becoming a God in Central Florida) e Natasha Lyonne (Russian Doll). Nel discorso di premiazione, la protagonista e creatrice di Fleabag fa dei ringraziamenti un po' particolari:Personalmente vorrei ringraziare Barak Obama per averci messo sulla sua lista. Come qualcuno ... Leggi la notizia su optimaitalia

