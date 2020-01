Fedez, malore mentre era a Dubai. Chiara Ferragni: “Ha urlato tutta la notte” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Come si sa dalle ultime notizie, per questo inizio dell’anno la famiglia Ferragnez è a completo. Destinazione Dubai per Federico, Chiara e Leone, a cui si sono aggiunte le sorelle di lei, Valentina e Francesca con i rispettivi fidanzati, nonché anche i genitori di Federico. Il presunto account fake Twitter che apparterebbe a Chiara ha fatto diffondere non pochi pettegolezzi sul suo conto, rendendo la pausa benessere non troppo rasserenante. Al momento l’account è stato velocemente rimosso e Chiara ha giustificato così l’accaduto: “È della mamma di Fede che, come ogni mamma, difende il proprio figlio. I figli so’ pezzi ‘e core”. Ma le disavventure non sono finite per loro. Infatti Fedez non ha trascorso una nottata piacevole. Perché? Il rapper si è sentito male nella notte ed è stata Chiara Ferragni a raccontare su Instagram la vicenda: “Ha avuto ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

RizzoliStefano : Mi spiace per il malore di #fedez ma che palle stare sempre lì a condividere quando si mangia, si sta male, si sta… - zazoomnews : Fedez malore in vacanza a Dubai: “Ha urlato tutta la notte” - #Fedez #malore #vacanza #Dubai: - notizieit : #Fedez, malore in vacanza a Dubai: “Ha urlato tutta la notte” -