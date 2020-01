Eva Valerio, trovata morta su una spiaggia del Marocco (Di lunedì 6 gennaio 2020) Una donna italiana di circa 30 anni, di nome Eva Valerio, nata nel Vicentino, è stata trovata senza vita in una spiaggia del Marocco, a Boutalha. Ieri, un suo amico aveva denunciato la sua scomparsa, ma poi è stata trovata morta. Si era recata in Marocco, per una breve vacanza con questo amico di origine marocchina. Secondo quanto riportato, la sera della scomparsa, Eva aveva litigato con l’uomo e si era allontanata da loro camper, senza portare nulla con se. L’uomo, preoccupato, dopo averla cercata e dopo essersi reso conto che fosse scomparsa, ne ha denunciato la scomparsa alle autorità. Gli agenti adesso stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e ciò che sua accaduto ad Eva nelle 24 ore successive al suo allontanamento dal camper. Nessuna pista è stata esclusa, la giovane potrebbe essere entrata in mare ed essere annegata a causa di un malore. ... Leggi la notizia su bigodino

