Chi è Fabio Testi, concorrente del Grande Fratello Vip 4: età, biografia e curiosità (Di lunedì 6 gennaio 2020) Cenni biografici su Fabio Testi, concorrente del “Grande Fratello Vip 4”. Fabio Testi è ufficialmente un concorrente della quarta edizione del “Grande Fratello Vip” che aprirà i battenti il prossimo 8 gennaio, in prima serata su Canale 5, condotto da Alfonso Signorini. Ecco, per voi, qualche cenno biografico sull’attore. Fabio Testi è nato a Peschiera … L'articolo Chi è Fabio Testi, concorrente del Grande Fratello Vip 4: età, biografia e curiosità NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

ssdbluegym : Per chi se lo fosse perso, o magari ancora non ha avuto modo di vedere i nostri video...un piccolo #recap Rivediamo… - marcoolivetti1 : @fabio_fazio_fax @laurabartolo66 Davanti a tale disumanità non resta di augurare la peggiore fine alla 'signora' ..… - fabio_fabbrini : @Matedelu Permettimi di dissentire. Credo che chi ami il cinema avrebbe preferito che vincesse anche quanto di buon… -