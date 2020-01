Campaccio 2020 oggi: orario d’inizio, programma, tv e streaming (Di lunedì 6 gennaio 2020) oggi lunedì 6 gennaio si disputa il Campaccio 2020, tradizionale corsa campestre della Befana. Si preannuncia grande spettacolo a San Giorgio su Legnano (in provincia di Milano), splenderà il sole nella località meneghina per questo imperdibile appuntamento dell’Epifania che vale anche come quarta tappa del World Athletics Cross Country Permit. Le donne partiranno alle ore 13.40, poi toccherà agli uomini alle ore 14.15: saranno 10 km di fuoco per incoronare i vincitori della 63ma edizione del prestigioso Campaccio, uno degli eventi di riferimento per il cross internazionale in Italia. Tra gli uomini i favoriti sono gli etiopi Lamecha Girma (argento iridato sui 3000 siepi a Doha), Mogos Tuemay e Tadese Worku (argento ai Mondiali di cross under 20) ma il nostro Yeman Crippa, bronzo continentale nel cross, proverà a dire la sua dopo la deludente prova del Bo Classic. Al femminile ... Leggi la notizia su oasport

