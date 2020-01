Brutta Avventura per Barbara D’Urso e Jonathan Kashanian nel Deserto! (Di lunedì 6 gennaio 2020) Barbara D’Urso rassicura i fans con un post su Instagram dopo che si era divulgata la notizia dell’incidente nel deserto insieme a Jonathan Kashanian. Ecco gli ultimi aggiornamenti! Vacanza movimentata per Barbara D’Urso a Dubai. La conduttrice Mediaset è stata protagonista di un brutto incidente insieme all’amico Jonathan Kashanian. Nulla di grave per Barbarella, pronta a tornare alle sue fatiche lavorative. Dopo la Befana Barbara tornerà infatti alla guida di Pomeriggio 5, Domenica Live e Live – Non è la D’Urso e intanto lavorerà ai nuovi progetti che Mediaset sembra avere in serbo per lei, come una nuova trasmissione a tema musicale, su modello del Festival di Sanremo. La voce dell’incidente che ha coinvolto la D’Urso e Jonathan nel deserto di Dubai si è diffusa rapidamente. E così la conduttrice ha tenuto a rassicurare immediatamente i suoi fans che non era successo ... Leggi la notizia su gossipnews.tv

