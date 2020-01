Anna Safroncik Instagram, bikini bianco da favola e curve esplosive: «Spettacolo puro» (Di lunedì 6 gennaio 2020) Tra le attrici più seguite su Instagram c’è Anna Safroncik, interprete di origini ucraine, diventata famosa grazie alla soap opera Centovetrine, ma anche a fiction di successo quali La figlia di Elisa Ritorno a Rivombrosa, Il Commissario Nardone e Le tre rose di Eva. Il 4 gennaio 2020 Anna Safroncik ha compiuto 39 anni: un traguardo che ha voluto festeggiare al Flic-en-Flac, un villaggio turistico sulla costa ovest di Mauritius nel distretto del Black River. E l’ultimo post con cui l’attrice ha voluto ringraziare i fan del calore ricevuto e dei messaggi di auguri ha mandato in orbita tutti. Un post davvero audace che ritrae l’ex di Giulio Berruti in costume in magnifica forma. «Spettacolo puro», Anna Safroncik magnifica: bikini bianco da favola e curve esplosive bikini superlativo per Anna Safroncik, che vanta un corpo da favola. Il costume bianco, che lascia ... Leggi la notizia su urbanpost

volo5olo : le uniche attrici femminili che mi piacciono fisicamente sono vittoria puccini e anna safroncik e bst - fabbianorozzang : RT @telegnocca: tanti auguri di buon compleanno alla divina Anna Safroncik ?????????????? - jef_sotto : RT @telegnocca: tanti auguri di buon compleanno alla divina Anna Safroncik ?????????????? -