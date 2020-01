Una battuta di caccia si trasforma in tragedia: 43enne morto in Sardegna (Di domenica 5 gennaio 2020) morto l’assessore al Turismo di Aggius, in Sardegna. Il 43enne ha perso la vita in una battuta di caccia, ucciso da una fucilata. AGGIUS (SASSARI) – E’ morto durante una battuta di caccia l’assessore al Turismo di Aggius, piccolo comune della provincia di Sassari. La tragedia è avvenuta nelle prime ore di domenica 5 gennaio 2020. L’uomo era impegnato nelle campagne galluresi quando è stato raggiunto da un colpo di fucile. Per lui non c’è stato niente da fare con la Procura che ha aperto un’indagine per cercare di ricostruire meglio la vicenda. Al momento si ipotizza una tragedia ma saranno i rilievi e gli interrogatori a chiarire meglio quanto accaduto nelle campagne di Aggius. morto l’assessore al Turismo di Aggius Doveva essere una giornata da trascorrere con gli amici per l’assessore al Turismo di Aggius ma la battuta ... Leggi la notizia su newsmondo

