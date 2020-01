Terremoto in Messico: scossa di magnitudo 5.8 ad Arriaga (Di domenica 5 gennaio 2020) Una scossa di Terremoto di magnitudo pari a 5.8 sulla scala Richter ha colpito il Messico, in particolare la cittadina di Arriaga. Erano le ore 5:40 di domenica 5 gennaio quando la terra ha iniziato a tremare. Secondo le rilevazioni, inoltre, il sisma aveva una profondità di 97,24 chilometri. Una scossa di simile intensità si era verificata anche lo scorso 12 agosto. Infatti, alle ore 21:39 la terra tremo con una magnitudo pari a 5.5 e una profondità del sisma di 92.18 chilometri. La Città colpita era sempre Arriaga. Terremoto Messico, scossa ad Arriaga Il sisma che ha colpito il Messico nelle ultime ore (alle 5:40) aveva una magnitudo pari a 5.8: l’epicentro del Terremoto secondo i sismografi era la città di Arriaga. Anche la località di Reforma de Pineda, Oaxaca, semre in Messico, a circa 12 km dall’epicentro ha avvertito la scossa. Inoltre, la profondità del sisma era ... Leggi la notizia su notizie

Terremoto Messico Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Terremoto Messico