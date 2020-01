Serie A, 18° turno: Brescia-Lazio 1-2

Lasbanca(1-2) e Simone Inzaghi eguaglia la striscia-record di Eriksson (1998-99): 9 vittorie di fila. Subito gol annullato a Caicedo (fuorigioco),Lulic pericoloso, ma al 18' sono le Rondinelle a passare:male Luiz Felipe in difesa, Balotelli col mancino non perdona. Al 42' gli ospiti riemergono: Cistana (espulso) trattiene Caicedo, è rigore,Immobile spiazza Joronen. Ripresa. Ci provano Bisoli e Lulic, fuori di un soffio il destro di Correa (67'). Il,con l'uomo in meno,sembra tenere,ma al 91' Immobile gela il Rigamonti(Di domenica 5 gennaio 2020)