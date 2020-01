Scomparso da 28 anni, Freddie Mercury ‘recapita’ ancora regali ad amici e parenti (Di domenica 5 gennaio 2020) Un mistero o forse una sorpresa che ha scioccato molti, ma una delle star indiscusse del panorama musicale mondiale, continua a stupire tutti anche a molti anni dalla sua morte. Freddie Mercury, Scomparso da 28 anni fa ancora regali ad amici e parenti per Natale. Il leader dei Queen, non ha mai smesso di affascinare tutti, non solo per il suo talento, ma anche per la sua personalità. Rimasto un’icona indiscussa, anche dopo la sua morte prematura, Freddie Mercury, regala ancora brividi a tutti coloro che lo hanno amato e che non hanno mai smesso di farlo. Morto il 24 novembre del 1991 a soli 45 anni, Freddie Mercury è rimasto nel cuore di molti come uno dei compositori, musicisti e interpreti più grandi del panorama della musica mondiale. Venuto a mancare dopo una broncopolmonite aggravata dall’AIDS della quale si era ammalato da tempo e della quale era assolutamente ... Leggi la notizia su velvetgossip

