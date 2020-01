Rogo di Carinola, perde la vita una sannita: il cordoglio del sindaco Corda (Di domenica 5 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoApollosa – “E’ una tragedia. Davvero orribile morire in quel modo”. Così Marino Corda, sindaco di Apollosa, ha voluto dare voce al cordoglio della sua comunità per la scomparsa di Anna Penna, una delle due vittime dello spaventoso Rogo della casa di riposo di Carinola, nel Casertano, verificatosi ieri (leggi qui). Una notizia che non poteva lasciare indifferenti gli apollosani, anche se l’anziana donna da tempo, ormai, non frequentava più il centro sannita. “Anna – racconta Corda – era andata via da qui quando era ancora giovanissime. Appena saputo della notizia, mi sono informato e poi ho contattato il fratello dell’anziana donna, a cui ho voluto esprimere le condoglianze dell’intera comunità”. A chiarire definitivamente le cause della morte sarà l’autopsia disposta. Soltanto una volta ... Leggi la notizia su anteprima24

