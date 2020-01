Pescara, incendio in ditta di materie plastiche: paura per nube nera in cielo (Di domenica 5 gennaio 2020) Non sono solo le fiamme a preoccupare, ma l’alta nube nera che si è sprigionata in cielo. Ad andare a fuoco, a causa di un tremendo incendio, è la Isobit di Pescara, fabbrica che si occupa dello stoccaggio di rifiuti edili e all’interno della quale potrebbero essere presenti materie plastiche, nella quale è divampato, nella notte del 5 gennaio, un incendio di enormi proporzioni che ha richiesto l’intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco. incendio Pescara, nube nera in cielo L’azienda si trova nella zona industriale di Villanova di Cepagatti, in via Pignatelli: sul caso si è immediatamente attivata l’amministrazione comunuale con intervento del sindaco di Cepagatti che ha emesso un’ordinanza, invitando i cittadini a tenere porte e finestre chiuse e a non mangiare ortaggi prelevati dagli orti. Il rischio infatti è che la grande nube nera che ... Leggi la notizia su notizie

LaraCacciagrano : Grosso incendio materie plastiche, nube tossica su Chieti e la Val Pescara / VIDEO E FOTOGALLERY - notizieit : Pescara, #incendio in ditta di materie plastiche: paura per nube nera… -