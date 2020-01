Papa:no a guerra, tenere acceso dialogo

"In tante parti del mondo si sente la terribile aria di tensioni. Laporta solo morte e distruzione. Chiamo tutte le parti a manaccesa la fiamma dele dell'autocontrollo e a scongiurare l'ombra dell'inimicizia". E' l'appello diFrancesco all'Angelus. "Preghiamo in silenzio perchè il Signore ci dia questa grazia", ha aggiunto il Pontefice, invitando a praticare "il nostro impegno per la pace".(Di domenica 5 gennaio 2020)