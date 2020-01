LIVE Italia-Norvegia 1-0, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Fognini-Ruud 2-5, l’italiano serve per restare nel set! (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Doppio fallo per il ligure. 2-5 SMASH SBAGLIATO DA Fognini! Che peccato per il ligure che si era costruito il punto molto bene. Servirà per restare nel set. AD-40 Ace per il norvegese. 40-40 Bravissimo Fognini in recupero con il rovescio: passante a lato di Ruud. 40-30 Doppio fallo per Ruud. 40-15 Si ferma sul nastro il rovescio di Fognini. 30-15 Servizio al centro del norvergese. 15-15 Regalo del 21enne dal centro del campo. 15-0 Buona prima al corpo di Ruud e chiusura a rete. 2-4 Prima ad uscire e chiusura di diritto: turning point per Fogna? AD-40 CHE PASSANTE DEL LIGURE! Ruud attacca la rete con il diritto ma Fognini lo passa in recupero e in saltello. 40-40 Per pochi centimetri, esce la soluzione incrociata di diritto di Fogna. AD-40 CHE GIOCATA DI Fognini! L’Italiano attacca la rete e sul passante di Ruud si inventa una ... Leggi la notizia su oasport

matteosalvinimi : Senza retorica o parole inutili, buona fine e miglior inizio a tutti voi Amici. Io, con qualche pregio e tanti dife… - zazoomnews : LIVE Italia-Norvegia 0-0 Atp Cup 2020 in DIRETTA: Travaglia-Durasovic 6-1 3-0 dominio dell’azzurro e break in avvio… - zazoomblog : LIVE Italia-Norvegia 0-0 Atp Cup 2020 in DIRETTA: Travaglia-Durasovic si parte a Perth! - #Italia-Norvegia… -