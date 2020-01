Legalizzare sì, ma con criterio (Di domenica 5 gennaio 2020) Tra il diventare uno “Stato spacciatore” ed uno progressista c’è di mezzo il raziocinio. La decisione del Parlamento di non inserire all’interno della Legge di Bilancio la legalizzazione della cannabis light e la sentenza della Cassazione sulla coltivazione in casa hanno di nuovo posto la questione al centro del dibattito. A favore o contro si sono schierati in molti, come l’ex Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. L’analisi fatta dal vicepresidente di Forza Italia (“Si inizia con lo spinello e si arriva all’eroina”) alimenta però solo l’allarme sulla superficialità con cui, ancora oggi, si affronta l’argomento. E non solamente dal lato dei proibizionisti.Corte di Cassazione, 30 maggio scorso, legge 246/2016: secondo i giudici in questa non rientrava la commercializzazione della cannabis ... Leggi la notizia su huffingtonpost

