Il piano della Cina per prendersi il sud-est asiatico con una rete ferroviaria (Di domenica 5 gennaio 2020) La Cina ha allungato i suoi tentacoli sull'intero sud-est asiatico, e lo ha fatto giocando la carta della Nuova Via della Seta. Utilizzando come scusa la necessità di collegare mediante un adeguato sistema infrastrutturale i Paesi che hanno aderito al suo progetto economico-commerciale, Pechino ha avvolto la regione in una complessa rete ferroviaria. Il progetto prende il nome di Kumming-Singapore Railway. Si tratta di un reticolato di ferrovie, in parte in fase di implementazione e in parte in fase di costruzione, che dovrebbe collegare la Cina a Singapore consentendo al Dragone di toccare tutti gli Stati del sud-est asiatico continentale. In altre parole, il governo cinese ha intenzione di utilizzare Kumming come centro logistico per estendere la propria sfera d'influenza fino allo stretto di Malacca. Kumming conta poco più di 6 milioni di abitanti. È una delle tante ...

