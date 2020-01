Gattuso: «Lozano deve fare 120 scatti non 30 e fermarsi. È un esterno destro» (Di domenica 5 gennaio 2020) In conferenza Gattuso ha parlato anche di Lozano, oltre che degli infortunati, dell’ambiente e di Insigne. «Lozano. Da sette giorni, l’ho visto molto molto bene. Abbiamo cambiato modo di lavorare. Negli ultimi due anni ha giocato in un 4-3-3 a destra, può darci una grandissima mano ma deve migliorare. Non trenta scatti e poi non averne più, ma cento centoventi come faceva negli ultimi due anni. Se riusciamo a farlo esprimere come faceva nel Psv, può essere molto importante. Callejon è più avanti di lui, conosce il campionato italiano. Voglio vedere Lozano vivo, brillante, col veleno, come l’ho visto negli ultimi sette giorni». L'articolo Gattuso: «Lozano deve fare 120 scatti non 30 e fermarsi. È un esterno destro» ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

claudioruss : #Gattuso: 'Callejon in questo momento è più avanti di Lozano, sa già cosa è il campionato italiano. Hirving ha fatt… - SiamoPartenopei : Gattuso: 'Vedo un San Paolo freddo! Lozano deve migliorare. Vi spiego il ruolo di Elmas' - napolista : Gattuso: «Lozano deve fare 120 scatti non 30 e fermarsi. È un esterno destro» «Deve tornare quello del Psv. Voglio… -