Calciomercato Juve, rifiutate due importanti offerte per Demiral (Di domenica 5 gennaio 2020) Calciomercato Juve, il club bianconero ha rifiutato due offerte da 40 milioni per Demiral: il centrale turco non si muove Tutti vogliono Merih Demiral. Come riportato da Tuttosport, infatti, la Juventus avrebbe ricevuto due importanti offerte per il difensore turco che nelle ultime uscite ha convinto Sarri al punto da preferirlo a De Ligt. Il Leicester ed il Borussia Dortmund, infatti, sono arrivate ad offrire circa 40 milioni di euro per l’ex Sassuolo. Ma il club bianconero ha rispedito al mittente ogni proposta, dimostrando di non voler rinunciare a Demiral. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

