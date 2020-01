Bolsonaro attacca Macron sui roghi in Australia: “Non ha nulla da dire?” (Di domenica 5 gennaio 2020) Qualche mese fa Jair Bolsonaro era diventato il capro espiatorio perfetto su quale scaricare ogni responsabilità del disastro ambientale che stava colpendo il Brasile. Il coro intonato all’unisono dai nuovi adepti del gretismo spicciolo da quattro soldi risuonava forte e chiaro: “L’Amazzonia brucia. È colpa di Bolsonaro”. Il presidente brasiliano ha senza ombra di dubbio molti difetti e, in maniera del tutto legittima, può anche politicamente risultare indigesto. Vale tuttavia la pena farsi una domanda: che utilità può esserci nell’attaccare senza ritegno un leader politico approfittando di un’emergenza che, a rigor di logica, dovrebbe invece spingere il mondo a esprimere solidarietà nei suoi confronti? La risposta è semplice: nessuna utilità. La controprova della malafede incarnata dalla maggior parte dei crociati ambientalisti si è avuta proprio in questi ... Leggi la notizia su it.insideover

