Australia, sub muore sbranato dallo squalo davanti agli occhi della compagna (Di domenica 5 gennaio 2020) Un avviso di avvistamento di squalo bianco era stato lanciato in zona appena poche ore prima ma il sub non lo sapeva. Si era appena tufato per l'immersione quando è avvenuta la tragedia che gli è costata la vita. L'uomo è stato trascinato via davanti agli occhi della compagna che era i barca con lui. Leggi la notizia su fanpage

