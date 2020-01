Ascensore precipita dal nono piano, morta un’intera famiglia di 4 persone (Di domenica 5 gennaio 2020) Tragico incidente in Brasile. Un Ascensore è precipitato dal nono piano di un edificio della Marina situato nel quartiere Vila Belmiro di Santos, sulla costa di San Paolo, nella serata del 30 dicembre, provocando la morte di quatto persone. Secondo i rapporti dei vigili del fuoco, si tratterebbe di membri della stessa famiglia. Le cause della caduta sono ora oggetto di inchiesta da parte delle autorità locali. Secondo il media A Tribuna, l’incidente è avvenuto in un edificio situato in Guararapes Street, costruito nel 1998, che funge da residenza per il personale militare che lavora presso l’autorità portuale di San Paolo (CPSP) nel porto di Santos. Secondo la Marina, l’incidente si è verificato alle 19:30 (ora locale). Secondo il Primo Ministro, uno dei morti sarebbe la moglie di un funzionario incaricato. Secondo i testimoni, c’erano almeno quattro ... Leggi la notizia su howtodofor

