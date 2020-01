Alberto Urso a Sanremo 2020: “Il mio genere non è passato” (Di domenica 5 gennaio 2020) Alberto Urso, classe ’97, tenore e polistrumentista messinese vincitore della diciottesima edizione di Amici di Maria de Filippi, ha presentato il 31 ottobre il suo secondo album, Il Sole ad Est. Il suo primo album era stato Solo, certificato disco d’oro e che è rimasto in prima posizione nella classifica FIMI italiana per due settimane consecutive. Alberto Urso: “Sanremo è un sogno, solo a pensarci mi tremano già le gambe” Il giovanissimo vincitore di Amici parteciperà alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, condotto quest’anno da Amadeus. Qualche giorno fa aveva espresso la sua emozione e l’onore di tale partecipazione sui social, commentando anche il talent: La vittoria di Amici ha rappresentato per me un sogno diventato realtà e non sarò mai abbastanza grato a tutti coloro che mi hanno sostenuto in questo percorso, rendendo unico l’anno appena ... Leggi la notizia su velvetgossip

