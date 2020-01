A Dubai, nel più grande edificio costruito con una stampante 3D (Di domenica 5 gennaio 2020) Il più grande edificio realizzato da stampante 3DIl più grande edificio realizzato da stampante 3DIl più grande edificio realizzato da stampante 3DIl più grande edificio realizzato da stampante 3DIl più grande edificio realizzato da stampante 3DIl più grande edificio realizzato da stampante 3DIl più grande edificio realizzato da stampante 3DLa tecnologia digitale continua a rivoluzionare le nostre vite. E fra i settori che ridisegna c’è anche quello del design. Si parla da tempo di domotica, di edifici sempre più smart, attenti in primo luogo al benessere di tutti noi. Ma il digitale cambia anche i processi edilizi. A questo proposito lascia abbastanza basiti un nuovo primato che si è aggiudicato Dubai. Stiamo parlando del più grande edificio realizzato grazie a una stampante 3D, ideato da Apis Cor in partnership con Dubai Municipality. Si tratta di una struttura destinata a funzioni ... Leggi la notizia su vanityfair

zazoomblog : Barbara D’Urso capodanno a Dubai struccata: anche l’auto in panne nel deserto - #Barbara #D’Urso #capodanno #Dubai - dubaiwalee : RT @zazoomnews: Barbara D’Urso capodanno a Dubai struccata: anche l’auto in panne nel deserto - #Barbara #D’Urso #capodanno #Dubai https:… - zazoomnews : Barbara D’Urso capodanno a Dubai struccata: anche l’auto in panne nel deserto - #Barbara #D’Urso #capodanno #Dubai -