Trovata cagnolina abbandonata in un secchio della spazzatura (Di sabato 4 gennaio 2020) Un terribile abbandono è stato scoperto nei giorni scorsi, dietro un Walmart nell’Illinois. Dei cacciatori del posto, hanno trovato una piccola cagnolina, abbandonata dentro un secchio della spazzatura. Era stato sigillato, affinché perdesse la vita. Tutta la comunità è rimasta sconvolta da quanto accaduto ed ora si vuole trovare il responsabile. In base alle informazioni che sono state rese note, era un giorno come gli altri per quei ragazzi, che erano usciti per fare delle commissioni in giro per la città. Quando sono arrivati davanti al negozio, hanno subito notato quel cesto della spazzatura, poiché era chiuso in modo molto strano. Aveva degli elastici intorno e nessuno ne aveva mai visto una del genere prima. Gli uomini si sono subito insospettiti e per questo, hanno deciso di aprirlo. Proprio in quel momento, hanno fatto la terribile scoperta. Dentro quel cestino, ... Leggi la notizia su bigodino

