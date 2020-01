Tripoli, colpita accademia militare: decine di vittime (Di domenica 5 gennaio 2020) Non solo Baghdad, nel mondo arabo in queste ore brucia nuovamente un’altra capitale. A Tripoli un raid ha centrato in questo sabato sera un’accademia militare nella periferia sud della città. E si temono decine di vittime: il primo bilancio stilato da fonti del ministero della sanità libico, ha parlato di 8 vittime ma di un numero molto elevato di feriti. Dopo alcune ore, il bilancio ufficiale è salito a 26 morti ma c’è chi parla anche, come l’agenzia spagnola Efe, di 42 vittime. In ogni caso, si tratta di uno degli episodi più cruenti dall’inizio della battaglia per la presa di Tripoli ed è destinato a far ulteriormente aumentare la tensione tra le varie parti in lotta nella capitale libica. Attacco attribuito alle forze di Haftar L’accademia oggetto del raid è stata quella posta nel quartiere di al Hadhba, zona meridionale di Tripoli non lontano dal ... Leggi la notizia su it.insideover

