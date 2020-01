Tentato omicidio: Carabinieri arrestano due 15enni e un 16enne (Di sabato 4 gennaio 2020) I Carabinieri della Stazione di Nola (Napoli) hanno dato esecuzione alle misure della custodia cautelare in Istituto penale per minorenni emesse dal GIP del Tribunale per i minorenni di Napoli nei confronti di tre ragazzi, due 15enni e un 16enne, ritenuti responsabili del reato di Tentato omicidio in concorso ai danni di un ragazzo di 14 anni accoltellato nel parcheggio del centro commerciale “Vulcano Buono” di Nola la sera dello scorso 8 dicembre. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica per i minorenni di Napoli e condotte dai Carabinieri della Stazione di Nola, hanno permesso di identificare compiutamente tutti gli aggressori e di appurare che l’aggressione traeva origine da futili motivi. In particolare i Carabinieri di Nola, attraverso un’accurata e tempestiva ricostruzione della vicenda avvenuta con l’escussione di numerosi minori, loro familiari e persone informate ... Leggi la notizia su ladenuncia

DarioAbreha2 : RT @power_italian: Un Marocchino tenta di Rapire una Bambina e Strangola il Nonno. Tranquilli ragazzi, siamo Politicamente Corretti se no i… - dorina08076812 : RT @power_italian: Un Marocchino tenta di Rapire una Bambina e Strangola il Nonno. Tranquilli ragazzi, siamo Politicamente Corretti se no i… - elidio_cazzato : RT @elidio_cazzato: @StefanoFassina @Vulcanelios @matteorenzi @HuffPostItalia La Benetton dovrebbero processarla per tentato omicidio di ma… -