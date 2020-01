Stragi della Uno Bianca, a Natale permesso premio per Alberto Savi (Di sabato 4 gennaio 2020) E' uscito dal carcere di Padova per trascorrere qualche giorno coi famigliari. La presidente dei famigliari delle vittime: "La nostra una battaglia contro i mulini a vento". Oggi a Bologna si ricorda la morte di tre carabinieri Leggi la notizia su repubblica

