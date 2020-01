Papa Francesco chiede scusa. Un gesto degno di grande attenzione: i leader non lo fanno mai (Di sabato 4 gennaio 2020) Premetto che ho ricevuto un’educazione cattolica e ritengo molto attuale il titolo del libro di Benedetto Croce del 1942 Perché non possiamo non dirci cristiani. La decisione del Papa, presa nei giorni scorsi, di chiedere scusa e perdono per il gesto di umana intemperanza e stizza verso una persona che lo strattonava mi pare degna di grande attenzione. Viviamo in un mondo dell’informazione nel quale l’ammissione di errore e il chiedere scusa sono preclusi. I leader non lo fanno mai, se non con artifici retorici per poi affermare, in sostanza, di avere ragione. Ve lo immaginate Trump che chiede scusa per aver promesso che il muro fra Usa e Messico sarebbe stato costruito a spese dei messicani? O, per venire a casa nostra, avete mai sentito i politici più conosciuti ammettere di aver fatto uno sbaglio? In realtà per ognuno di noi l’errore è dietro l’angolo, non tanto e non solo perché ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Pontifex_it : «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro» (Mt 11, 28). Messaggio per la XXVIII Gi… - Avvenire_Nei : Giuste proteste di chi non ne può più d'insulti e mistificazioni contro #PapaFrancesco - Agenzia_Ansa : Papa Francesco: 'Mai cedere ad atti eutanasia o suicidio assistito' #ANSA -