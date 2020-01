Oroscopo Branko di oggi 4 gennaio: le previsioni per tutti i segni (Di sabato 4 gennaio 2020) L’Oroscopo di Branko del 4 gennaio è pronto a rivelare l’andamento della giornata d’inizio weekend. Giornata nervosa per i nativi del Leone. Per le persone del Capricorno sarà una giornata buona per le finanze e il lavoro. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di sabato per i 12 segni zodiacali. Branko Oroscopo 4 gennaio da Ariete a Gemelli Ariete – Portate avanti i progetti e le proposte, anche se non riceverete subito dei risultati. Saturno non vi permette di fare gli stessi errori del passato. Nessuno può fermarvi in amore, tra Venere e Marte c’è una sintonia perfetta. Toro – Luna passionale ma Venere fredda, state vicini al coniuge. Esistono vari modi per diventare ricchi: tentare la fortuna al gioco oppure intentare cause. Giove vi dà una mano. Gemelli – In amore avete ancora una bella Venere che vi sostiene dall’Acquario, anche se ... Leggi la notizia su kontrokultura

