Migranti: Faraone, ‘se Gregoretti come Diciotti, da Iv sì a processo a Salvini’ (Di sabato 4 gennaio 2020) Roma, 4 gen. (Adnkronos) – “La posizione di Italia Viva è molto chiara: in questo caso, come del resto accadde a marzo con quello della nave Diciotti, i nostri esponenti in giunta voteranno esclusivamente guardando le carte. Se Gregoretti varrà Diciotti, allora non potremo che votare sì al processo per Salvini, in totale coerenza con quanto fatto in passato. Altrimenti, valuteremo”. Lo dice il capogruppo di Italia Viva al Senato, Davide Faraone, a La Notizia. “Io ho già condannato politicamente ed umanamente Salvini. Ero a bordo della Diciotti e ho dormito sul ponte della Sea Watch. Non ho sopportato il giustizialismo nei confronti di Carola Rackete da parte di Salvini che quando veniva portata via in manette dichiarava ‘arrestatela e buttate la chiave’. Non faremo lo stesso errore, siamo garantisti. Per questo, dal primo giorno diciamo che ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

