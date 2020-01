Meteo, Inverno non pervenuto al Nord Italia, massime pazzesche in questo Sabato 4 Gennaio: +18°C a Borgomanero, +17°C ad Aosta [DATI] (Di sabato 4 gennaio 2020) Meteo – Dopo un dicembre caldissimo, anche gennaio è iniziato all’insegna del super caldo al Nord Italia e sulle Alpi. Mentre il Sud ha già visto il vero Inverno nei giorni dal 28 al 30 dicembre, con l’arrivo di freddo e neve, e si appresta a vivere altri due giorni decisamente invernali con l’ondata di gelo dell’Epifania, l’Inverno finora non è pervenuto al Nord. La conferma arriva dalle massime pazzesche registrate oggi al Nord-Ovest, dove si sono toccati i +17°C sulle Alpi, tra Italia, Piemonte, Svizzera, Lombardia e Valle d’Aosta. Ma anche il Nord-Est ha raggiunto temperature decisamente oltre la media per questo periodo dell’anno, con valori sui +11°C. Tra i dati più eclatanti di questo Sabato 4 gennaio 2020 dal sapore primaverile sulle regioni settentrionali, segnaliamo: +18°C a Borgomanero, +17°C ad Aosta e Genova; +16°C a Cuneo, Bra, Corio, Belvedere Langhe, ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

