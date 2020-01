LIVE Tour de Ski 2020, Sprint Val di Fiemme in DIRETTA: al via le qualificazioni. Federico Pellegrino punta al podio in tecnica classica (Di sabato 4 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.51: Sono solo 45 le atlete al via della qualificazione. La prima a partire sarà la norvegese Smedaas, le italiane: Comarella 28, Scardoni 32, Brocard 33 8.48: C’è anche un pizzico di Italia ma con qualche ambizione al via della gara femminile. Il contingente azzurro ha perso per strada anche Caterina Ganz, influenzata e dunque al via oggi ci saranno Anna Comarella, 24ma in classifica generale, Elisa Brocard che cerca un buon risultato nella gara odierna e Lucia Scardoni, 32ma in generale e a caccia di un posto fra le prime 30. 8.45: Sprint anomala quella odierna perchè mancano all’appello le due grandi protagoniste delle Sprint in coppa del mondo, la norvegese Falla che si è ritirata dopo la Sprint di Lenzerheide e la svedese Nilsson vittima di infortunio, dunque sfida apertissima per la vittoria di tappa. 8.43: Johaug resta ... Leggi la notizia su oasport

