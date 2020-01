LIVE Sci alpino, Slalom femminile Zagabria 2020 in DIRETTA: Peterlini recupera diverse posizioni, St-Germain al comando (Di sabato 4 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.29 Amelia Smart dopo una buona prima parte cede mezzo secondo nel tratto centrale. Conclude terza a 59 centesimi. Al via la norvegese Mina Fuerst Holtmann. 16.28 Pessima prova di Ekaterina Tkachenko che crolla in nona e ultima posizione a 2.67. Parte Amelia Smart (CAN) 16.26 Lauren St-Germain spinge al massimo in avvio e amplia il suo margine. Tiene bene nel tratto più complicato e sale in vetta con 24 centesimi su Peterlini che, comunque, ha già recuperato 5 posizioni. Parte ora la russa Tkachenko. 16.25 Jessica Hilzinger aveva 31 centesimi su Peterlini ma li perde già a metà discesa. Chiude terza a 87 centesimi con una parte finale pessima. Adesso tocca alla canadese Lauren St-Germain. 16.23 Lara Delle Mea poteva gestire 29 centesimi sulla connazionale e li tiene nella parte alta. Arriva a metà perdendo 33, quindi taglia il traguardo ... Leggi la notizia su oasport

