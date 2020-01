LIVE Pistoia-Dinamo Sassari 60-66, Serie A basket 2020 in DIRETTA: scappa via il Banco di Sardegna nell’ultimo quarto con Gentile e Spissu (Di sabato 4 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 67-71 2/2 Brandt, Pistoia è ancora viva. Fallo di Evans su Brandt, liberi per il lungo dell’OriOra. Time-out Pozzecco sul +6 Sassari a 2 minuti dalla sirena. 65-71 ANCORA DOWDELL, questa volta da 3, il numero 22 mantiene vive le speranze di una Pistoia che sembra aver esaurito le energie. 62-71 Dowdell dimenticato dalla difesa sassarese, realizza indisturbato. 60-71 TRIPLA di Jerrels, 3’12” alla sirena, iniziano a partire i titoli di coda sul match. 60-68 Mclean appoggia a canestro i punti del +8. Time-out chiesto dalla panchina di Pistoia, il parziale di 0-6 sembra aver incanalato la partita su binari favorevoli alla Dinamo. 60-66 SPISSU dal palleggio, scappa via la Dinamo. 60-63 GENTILE dall’arco ristabilisce le distanze. 60-60 TRIPLA di Salumu in step-back da lontanissimo, dopo 3′ ancora perfetta ... Leggi la notizia su oasport

