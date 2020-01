Le Sardine vanno sull’Appennino, l’evento con Afterhours e Makkox. E poi il mega-evento il 19 gennaio: Sartori punta al bis a Bologna (Di sabato 4 gennaio 2020) Si chiama “Sardine dell’Appennino” e sarà il debutto del movimento “ittico” nato a Bologna lo scorso novembre tra le località montane dell’Emilia, tra escursioni e pranzi al sacco. Il progetto partirà ufficialmente domenica 5 gennaio, con il debutto a Castiglione dei Pepoli, sull’Appennino bolognese, e sarà coordinato dalle comunità e dalle realtà associative del luogo. «Il populismo attecchisce dove c’è un atteggiamento passivo. Quindi, stiamo continuando a rafforzare i legami tra persone impegnate proprio nella cittadinanza attiva», dice Mattia Santori, portavoce delle Sardine, spiegando il senso dell’iniziativa in un’intervista all’Agi e lanciando steccate qui e là al leader del Carroccio, Matteo Salvini. Il programma di Santori e degli altri attivisti ha la forma di una vera offensiva nei confronti della compagine ... Leggi la notizia su open.online

umbydux : RT @LaVeritaWeb: Il 6 gennaio i pesciolini saranno a Riace per sostenere l'ex sindaco, che ha appena ricevuto un altro avviso di garanzia.… - Vulcanelios : RT @LaVeritaWeb: Il 6 gennaio i pesciolini saranno a Riace per sostenere l'ex sindaco, che ha appena ricevuto un altro avviso di garanzia.… - t_cester : RT @LaVeritaWeb: Il 6 gennaio i pesciolini saranno a Riace per sostenere l'ex sindaco, che ha appena ricevuto un altro avviso di garanzia.… -