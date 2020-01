Io Scrivo, diretta (Di sabato 4 gennaio 2020) Sta per andare in onda Io Scrivo, il film-documentario realizzato da Matilde D'Errico incentrato sull'esperienza di dodici donne affette da tumore al seno presso il reparto di Senologia del Policlinico Gemelli di Roma che decidono di frequentare un laboratorio di scrittura. Seguitelo su Tvblog! Io Scrivo, anticipazioni 4 gennaio 2020 Va in onda stasera su Rai3 alle 22.05, un film-documentario realizzato dall'autrice Matilde D’Errico e intitolato Io Scrivo. Dodici donne frequentano un laboratorio di scrittura per metabolizzare e affrontare le emozioni che genera la diagnosi e la cura di una malattia come il tumore al seno. TvBlog seguirà la trasmissione in liveblogging.Io Scrivo, diretta pubblicato su TVBlog.it 04 gennaio 2020 21:53. Leggi la notizia su blogo

