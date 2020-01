Incidente a Napoli Est, feriti due bambini: automobilista scappa ma perde la targa (Di sabato 4 gennaio 2020) Due bambini sono rimasti feriti nello scontro tra due automobili in via Ferrante Imparato, a Napoli Est; guariranno in 30 e 35 giorni. Una delle due automobili coinvolte è scappata, ma ha perso la targa; la Municipale ha rintracciato il proprietario, che è stato denunciato per lesioni ed omissione di soccorso. Leggi la notizia su napoli.fanpage

