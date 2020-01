Comincia la verifica di Governo. Confronto Zingaretti/Di Maio a P. Chigi (Di sabato 4 gennaio 2020) Quarantacinque minuti di colloquio faccia a faccia a Palazzo Chigi per Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. Al centro del colloquio fra il capo politico M5S e il segretario Pd la situazione politica generale e un primo Confronto sul percorso da avviare per definire i prossimi obiettivi di Governo. Una nota congiunta definisce il clima del Confronto “molto positivo e costruttivo”.Diversi fattori stanno cambiando lo scenario politico interno. Soprattutto la crisi interna ai 5 stelle rischia di complicare la tenuta della maggioranza in Parlamento. Diciannove parlamentari in meno in quasi due anni: tra addii volontari ed espulsioni decise dai probiviri, sono tanti i pezzi del Movimento 5 stelle che si sono persi per strada dall’inizio della legislatura. In tutto, 10 senatori e 9 deputati che pesano sulla tenuta della maggioranza, in particolare a Palazzo Madama ... Leggi la notizia su huffingtonpost

