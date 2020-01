Calciomercato Juventus, in troppi a centrocampo: a rischiare adesso è un altro [NOME E DETTAGLI] (Di sabato 4 gennaio 2020) Una rivoluzione. L’abbiamo definito così il possibile via-vai relativo al centrocampo della Juventus. Qualche arrivo (già c’è Kulusevski), ma non dovrebbe essere il solo, ed un rischio evidente: di essere in troppi. Tante riflessioni erano state già fatte quest’estate, con le nuove risorse Rabiot e Ramsey che aprivano alla cessione degli esuberi. Poi, è risaputo, non se n’è fatto nulla, ma il problema rimane. Calciomercato Juventus, arrivano 100 milioni da 3 cessioni poi il colpaccio in entrata NOMI e DETTAGLI C’è un centrocampista in più, che va ad aggiungersi a quelli già presenti in rosa e che potrebbe essere schierato da trequartista (Kulusevski), ci sono gli intoccabili (Pjanic e Bentancur). E poi? E poi la situazione si fa intrigante. Come spiegato ieri, le cessioni di Emre Can e Rabiot, insieme a quella di Rugani, creerebbero un tesoretto ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

