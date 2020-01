ATP Cup 2020: Rafael Nadal sconfigge Nikoloz Basilashvili per 6-3 7-5, Spagna avanti 2-0 sulla Georgia (Di sabato 4 gennaio 2020) Tutto come da pronostico. Nel debutto nella ATP Cup 2020, Rafael Nadal sconfigge Nikoloz Basilashvili in un’ora e cinquantuno minuti di gioco con il punteggio di 6-3 7-5: con questa vittoria la Spagna sale sul 2-0 contro la Georgia, dopo essersi portata già in vantaggio nella mattinata con il larghissimo successo di Roberto Bautista Agut contro Aleksandre Metreveli. A chiudere il programma giornaliero in quel di Perth ci sarà il doppio, che vedrà protagonista lo stesso Nadal in coppia con Carreno Busta contro Bakshi e Tsivadze. La partenza del georgiano è fulminante: il numero 26 del ranking ATP si presenta con tre punti consecutivi sul servizio del maiorchino e non si lascia sfuggire la ghiotta occasione, riuscendo a concretizzare una delle tre palle break. La risposta di Nadal non si fa attendere: già nel game successivo, infatti, lo spagnolo spinge sull’acceleratore e ... Leggi la notizia su oasport

