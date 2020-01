Udine, terremoto di magnitudo 3.0, epicentro a Forni di Sopra (Di venerdì 3 gennaio 2020) Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stato registrato nella provincia di Udine alle ore 13.53 di oggi, venerdì 3 gennaio. L’epicentro, secondo quanto rilevato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), è a quattro chilometri da Forni di Sopra e il sisma è avvenuto a una profondità di 10 km. Leggi la notizia su fanpage

Terremoto avvertito in provincia di Udine : scossa con epicentro a Forni di Sopra [DATI e MAPPE] : Un Terremoto magnitudo ML 3.0 si è verificato a 4 km sudest da Forni di Sopra (Udine) alle 13:53:40, ad una profondità di 10 km. L’evento – avvertito dalla popolazione nei Comuni nei pressi dell’epicentro – è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.L'articolo Terremoto avvertito in provincia di Udine: scossa con epicentro a Forni di Sopra [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

