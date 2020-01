Sulle tracce di Gedi: la prima vittima di Hitler - (Di venerdì 3 gennaio 2020) Gian Paolo Serino «L'Angelo di Monaco» racconta la misteriosa morte della nipote del dittatore tedesco Gian Paolo Serino È il romanzo italiano d'esordio più venduto alla Fiera del Libro di Londra: un caso più unico che raro, anche negli anni precedenti, perché L'Angelo di Monaco di Fabiano Massimi è già in corso di traduzione in dieci lingue. Nelle librerie da ieri per Longanesi ha tutti i numeri, e non solo, per diventare un bestseller perché ad una storia dimenticata dalla Storia coniuga uno stile di scrittura letteraria e al contempo che rievoca atmosfere cinematografiche, ma con un ritmo vorace come le nuove serie televisive. Siamo nel 1931. Germania. Monaco. È il 19 Agosto. Il corpo di una bellissima ragazza viene rinvenuto senza vita nella sua stanza, chiusa a chiave dall'interno: è riversa in una pozza di sangue. In mano ha una pistola Walther 6.35. Il suo nome è Angela Maria ... Leggi la notizia su ilgiornale

real_puie : Sulle tracce dei partigiani cristiani... Work in progress... #comingsoon #tremezzo #lagodicomo #tremezzoitaly… - simonilla23 : RT @simonilla23: Questa sera su @RaiUno va in onda #MaryPoppins io vi porto a Londra sulle tracce delle location del vecchio e nuovo film… - SiamoPartenopei : TMW - Non solo l'Atalanta, anche il Napoli sulle tracce di Dario Saric -