Samantha Cristoforetti: “Lascio Aeronautica per disaccordi, resto astronauta” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Samantha Cristoforetti lascia l’Aeronautica e in una lunga lettera twittata sul suo account ufficiale spiega il perché. “resto comunque un’astronauta”. Il 31 dicembre l’annuncio che avrebbe lasciato l’Aeronautica, poi una serie interminabile di illazioni a cercare di spiegare il perchè del suo addio. Ora Samantha Cristoforetti ha deciso di uscire allo scoperto spiegando le vere … L'articolo Samantha Cristoforetti: “Lascio Aeronautica per disaccordi, resto astronauta” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

ItalianAirForce : #Oggi il Capitano Samantha #Cristoforetti ha salutato la Bandiera di Guerra del suo reparto, il 51° Stormo. Negli… - repubblica : La versione di Samantha Cristoforetti: 'Via dall'Aeronautica per disaccordi' - repubblica : Samantha Cristoforetti tradita dall’Aeronautica: ecco perché ora lascia la divisa -