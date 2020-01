Platinette sempre più magro: perde 30 chili in sei mesi [FOTO] (Di venerdì 3 gennaio 2020) Mauro Coruzzi conosciuto anche come Platinette, ha stupito tutti con il suo dimagrimento eccessivo e indubbiamente evidente. Ma c’è di più, le ultime dichiarazioni del conduttore radiofonico hanno lasciato tutti senza parole, specie quando l’ex giudice di Amici Celebrities ha rivelato di aver perso circa 30 chili in sei mesi. sempre più magro. Soprattutto se si fa riferimento alle immagini degli anni scorsi, Platinette appare decisamente trasformato. Platinette ha cambiato il suo stile di vita, come lui stesso ha confessato. Allontanatosi quasi completamente dalla televisione, si è dedicato alla sua salute e al ritrovamento della sua forma fisica. Platinette e la nuova vita Come Platinette stesso ha dichiarato, nell’ultimo anno ha seguito una dieta molto drastica, che gli ha permesso di perdere moltissimo peso. In un’intervista al settimanale Di ... Leggi la notizia su velvetgossip

