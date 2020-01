Più sport più materia grigia: bici e corsa per un 2020 da “cervelloni” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Primi giorni del nuovo anno, tempo di buoni propositi. Con l’immancabile promessa di fare più sport salda in cima alla lista. Ma se il miraggio di guadagnare muscoli non basta a dare la giusta spinta per mettersi in movimento dopo i bagordi delle feste, la scienza offre una ragione ulteriore. Una semplice equazione: più sport più materia grigia. A dimostrarlo è un nuovo studio condotto da scienziati del German Center for Neurodegenerative Diseases e pubblicato su ‘Mayo Clinic Proceedings‘ proprio all’indomani del Capodanno. Stando ai risultati della ricerca, il ‘fioretto’ ideale per il 2020 dovrebbe essere quello di saltare in sella a una bici, ma anche di cominciare a correre oppure camminare a passo veloce, o comunque scegliere un qualsiasi esercizio che faccia ‘battere il cuore’. Secondo gli autori del lavoro, infatti, è ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

Sport_Mediaset : Ecco i 50 giovani più promettenti del 2020 secondo la #Uefa.?? Nella lista ci sono anche quattro giocatori di… - giomalago : Ci avete regalato un anno di emozioni, gioie e vittorie, simboli di un'#Italia che grazie allo #sport fa rima con s… - Togand : @Gazzetta_it Un profilo un po' più basso no..? La mazzetta dello sport #Gazzetta. -