Pensioni, i requisiti 2020: Quota 100, Ape social e mini-rivalutazione (Di venerdì 3 gennaio 2020) Con l’arrivo del nuovo anno in molti si chiedono che cosa cambierà per le Pensioni e quali saranno i nuovi requisiti per uscire dal lavoro nel 2020. La Manovra non introduce sostanzialmente importanti novità: l’età pensionabile generale rimane fissa e invariata a 67 anni. Tuttavia, esistono alcune opzioni di pensionamento anticipato per uomini e donne. Confermata anche l’opzione Quota 100 e per un anno anche l’Ape social. Infine, alcuni potranno beneficiare di un aumento dell’assegno Pensionistico. Pensioni 2020: requisiti e novità La Manovra non introduce troppi cambiamenti per il 2020 rispetto ai requisiti per andare in pensione. Infatti, rimane fissa e invariata la soglia del compimento dei 67 anni di età e del versamento di un minimo di 20 anni di contributi. La pensione anticipata, invece, prevede finestre differenti tra uomini e donne: i primi ... Leggi la notizia su notizie

