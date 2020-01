Papa Francesco come Kill Bill. Murales subito cancellato (Di venerdì 3 gennaio 2020) Nuovo Murales a Roma ispirato a Papa Francesco. Dopo giorni di polemiche per l’episodio dello schiaffeggiamento sulla mano da parte del Papa a una fedele molto invadente, gesto per cui Bergoglio si è scusato, ma che è stato comunque rilanciato e discusso in tutto il mondo non solo perché la sequenza è divenuta virale, ma anche perché sull’accaduto si è scatenata l’ironia del Web con tantissimi meme e fotomontaggi. Oggi l’ultimo Murales di un artista romano che lo sceglie come soggetto. E’ comparso in via della Campanella e raffigura Francesco come il protagonista del film di Tarantino, Kill Bill. Il Murales è stato subito rimosso. Lo stesso artista, Harrygreb, ha spiegato che voleva essere una provocazione e un modo per sdrammatizzare la vicenda degli schiaffetti alla fedele il 31 dicembre scorso.I ... Leggi la notizia su huffingtonpost

